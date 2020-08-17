9-ый день жителям Палкинского района не удается похоронить земляка

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Письмо под названием «Не захоронить погибшего при взрыве газа Иванова Валерия Викторовича д. Васильево Палкинского района» сегодня утром отправили на сайт губернатора области.

В послании говорится о том, что уже девять дней местным жителям не похоронить умершего.

В деревни Васильево Палкинского района произошел взрыв газа. Иванов Валерий находился в это время в помещении и получил множественные ожоги. Мужчину направили в Псковскую областную больницу, но там ему не смогли помочь.

Затем пострадавшего перевезли в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт имени И.И. Джанелидзе. Однако и там его не смогли спасти.

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«Вчера было девять дней со дня смерти, но тело до сих пор не отдают, наверное требуя деньги и прикрываясь коронавирусом» - восклицает Степанов.

В Санкт-Петербургский институт Иванова Валерия отправила областная больница, а вызволять тело оказалось некому.

«Валерий Викторович был уважаемым людьми и очень трудолюбивым человеком. Помогите изъять тело погибшего из института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, чтобы предать тело земле» - завершил просьбой письмо адресант.