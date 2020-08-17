Псковичи завоевали золото на первенстве СЗФО по легкой атлетике

Фото: Центр спортивной подготовки Псковский области

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковский области Наталья Спиридонова и Евгений Караваев вернулись на легкоатлетическую арену после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Они выступали в секторе для прыжков и завоевали на соревнованиях золото.

С 14 по 16 августа в Брянске состоялось Первенство СЗФО по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Это были первые соревнования в официальном календаре Всероссийской федерации легкой атлетики после карантина. Мероприятия прошли без зрителей.

«Мастер спорта Наталья Спиридонова в прыжках в высоту была очевидно лучше Анастасии Куйвонен из Карелии. У Спиридоновой золото и результат 184 сантиметра, что на 24 сантиметра выше, чем у взявшей серебро соперницы» - отметили в пресс-службе.

Псковский кандидат в мастера спорта Евгений Караваев также победил в соревновании.

«Соперником Караваева стал Андрей Бондарь из Калининграда. Караваев прыгнул дальше на 56 сантиметров и с результатом 7,15 метров стал победителем Первенства округа» - поделились в центре.

Спортсмены остаются в Брянске на сборах с национальной командой.