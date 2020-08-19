В ПсковГУ с 1 сентября будет смешанный формат обучения

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С 1 сентября обучение в ПсковГУ будет проводиться в смешанном формат. В новом учебном году студентам придётся столкнуться как с традиционным подходом, так и с онлайн-форматом обучения, сообщили в пресс-службе вуза.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

На входах в учебные корпуса и общежития будет организован пункт проведения термометрии бесконтактным способом.

Проходы для входа и выхода разделят. Будут предприниматься меры по недопущению скопления студентов в холлах и коридорах и соблюдения социальной дистанции.

В университете будет введён обязательный масочный режим. В пресс-службе сообщили, что всем студентам и преподавателям закупят многоразовые маски.

Кроме того, в течение учебного дня будут проводить проверки состояния здоровья.

Потоковые лекции будут проходить в онлайн-формате

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Для студентов очного отделения учебный год начнётся в традиционном формате в соответствии с новыми требованиями к профилактике инфекционных болезней.

Для первокурсников пройдут праздничные мероприятия. При этом требование о запрете на массовые мероприятия и необходимости соблюдения социальной дистанции остается в силе.

Лекции, на которых встречаются студенты из разных групп, будут реализовываться в онлайн-формате через Zoom. Лабораторные и практические занятия будут проходить в обычном режиме, в аудиториях.

Занятия у студентов очно-заочной и заочной форм обучения пока начнутся в онлайн-режиме. Кафедрам рекомендовано организовать очные консультации для студентов этих форм обучения при необходимости.

Преподаватели возрастной категории 65+ будут проводить занятия в режиме онлайн

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, преподавателей старше 65 лет и педагогов, имеющих хронические заболевания, к очному проведению учебных занятий допустить не смогут. Все занятия состоятся, но в онлайн формате. Формат занятия будет отражён в расписании. Онлайн-занятия будут доступны в записи.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

Российские граждане могут свободно приехать в Псков, каких-либо ограничений нет. Иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной изоляции с прохождением на 10-12 день обследования на COVID-19.

Вся актуальная информация будет публиковаться на сайте pskgu.ru и в социальных сетях ПсковГУ «ВКонтакте», Facebook и Instagram.