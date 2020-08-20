В Псковской области проходят Дни Чудского озера для школьников

Фото: администрация Псковской области

Справка: Целью проведения Дней Чудского озера является привитие бережного отношения к природе родного края, знакомство с экологическими ценностями Псковской области. Мероприятия подготовлены Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта ER101 GreenMind («Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье») при поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014–2020 годов.

Событие проходит в лагерях «Стремительный» Печорского района и «Радуга» Гдовского района. А на прошлой неделе уже состоялось в лагере «Солнечный» Печорского района. В нем приняли участие более 50 школьников.

Фото общественной организации «Чудской проект»

Сотрудники лагерей проводят работу с детьми по специальной программе. Это экологические игры, квесты и викторины, направленные на знакомство с природой родного края.

«Младшие школьники пробуют свои силы в настольной игре «Путешествие снетка Буля в Чудском озере» и знакомятся с жизненным циклом этой самой популярной рыбки в регионе. Для старшеклассников подготовлены викторины о Псковско-Чудском озере и раздельном сборе мусора, а также квесты на знание принципов экологического потребления и напольная игра «Жизнь без отходов» - поделились в пресс-службе.

Выполняя задания, школьники получают экобонусы, которые потом обменяют на призы. Подарки, например, настольные игры «Путешествие снетка Буля в Чудском озере», определитель «Птицы Псковской области» и путеводитель «Экологические тропы Псковской области».