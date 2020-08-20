Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»

Инвестиционный проект по строительству автокемпинга для обслуживания транзитных туристов и спортивно-туристический комплекс находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области. Генеральным партнёром проекта выступает ООО «СевЗапИнвест» под руководством Николая Загоруя. Совокупный объем инвестиций по проекту составляет 185 млн. руб. Благодаря его реализации, в СТК «Раздолье» было создано порядка 50 новых рабочих мест.

При содействии Агентства инвестиционного развития Псковской области оказана поддержка в получении земельных участков без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта.

Спортивно-туристический комплекс «Раздолье» принимает гостей в гостиничных корпусах, коттеджах и в современном автокемпинге. Автотуристы на территории «Раздолья» могут подключаться к электричеству и водоснабжению, воспользоваться душевыми, оборудованной кухней и прачечной. Также на территории гостиничного комплекса есть футбольное и волейбольное поля, площадка для подготовки к сдаче норм ГТО и даже единственная в Пскове площадка для мини гольфа.

«В этом году была оборудована бросковая зона для хоккеистов, которую мы построили в этом году в связи с тем, что у нас останавливаются хоккейные команды», - рассказала Юлия Коростовцева.

На территории уже функционирует два корпуса гостиницы на 34 номера и семь колледжей, где любят отдыхать не только гости региона, но и псковичи.

«В этом году мы дополнили комплекс наших услуг большим перечнем новых активностей и новых корпусов. Открыли новый комплекс гостиницы, который мы назвали «Тетрис». Комплекс состоит из трех зданий. Действительно, они выглядят как трансформеры. Внутри — двухъярусные кровати, которые трансформируются в обычный диван. Вместимость номерного фонда —60 спальных мест», - рассказала Юлия Коростовцева.

По словам руководителя спортивно-туристического комплекса, новые корпуса были построены в оперативном режиме — буквально за три месяца. Поскольку ожидалось прибытие детских спортивных команд. В настоящее время в корпусах размещаются юные хоккеисты из петербургской команды «Гуд Гол».

Юные спортсмены живут в комфортных условиях «Каждый номер оборудован ванной комнатой, телевизором, вай-фаем. Дети в восторге, родители тоже», - отмечает Юлия Коростовцева.

Площадь в 2 га занимает веревочный парк. Для любителей активного отдыха там оборудована канатная дорога, в этом году там появились скалодром и тир. «Многие жители города приходят в парк просто погулять: здесь есть детские площадки, анимационные программы для детей. Тут многие с удовольствием проводят время», - отметила руководитель комплекса.

Недавно на территории комплекса появилась станция для зарядки электромобилей. Современная заправка для экологичного транспорта была установлена по просьбе гостей.

«Сейчас электромобили достаточно распространены. В течение получаса-часа гости нашего комплекса могут зарядить свой электромобиль. Также это могут сделать и жители города Пскова», - рассказала Юлия.

Кроме того, обновился и ресторанный комплекс «Раздолья». В ресторане «СамоВар» осенью открывается Музей русского пития. Он расположен на втором этаже ресторана. Над интерьером зала работала известный дизайнер из Санкт-Петербурга, каждый предмет экспозиции имеет свою историю. «В сентябре будет проходить открытие музея - с экскурсиями и с дегустационными сетами. Мы приглашаем жителей Пскова и гостей города на эти мероприятия», - рассказала Юлия Коростовцева.