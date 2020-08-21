Псковичи смогут стать хранителями родины

Фото: Анны Лаба
Справка: конкурс «Малая родина» существует с целью познакомить молодых читателей с историей и традициями родной земли, дать задуматься о мотивах предков, которые когда-то выбрали именно эту местность для поселения. А также по-новому посмотреть на музеи, архитектурные памятники и достопримечательности своих городков.
Участвовать могут музейные сотрудники, волонтёры и краеведы.
До 31 августа нужно зарегистрироваться на сайте, отправить заявку и прислать эссе.
Фото: Анны Лаба
«Автор должен раскрыть тему уникальности малой Родины через свое личное отношение, наиболее полно знакомить читателя с историей и традициями родной земли. Важно, чтобы материал был живой, без официоза. У читателей должно возникнуть желание посетить описанные места и увидеть их своими глазами», – рассказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.
По итогам конкурса победителям вручат призы. Помимо этого, их материалами наполнят информационный портал-навигатор по музеям и достопримечательностям. Это станет своеобразной энциклопедией интересных историй и фактов о России.
Материалы будут собраны на официальном сайте.