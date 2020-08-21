Семья из Пскова выиграла во всероссийском конкурсе «Семья года»

Фото с сайта администрации Псковской области.

Справка: конкурс «Семья года» существует с целью объединения социально ответственных семей России в поддержку семьи и родительства. Проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерством труда и социальный защиты Российской Федерации.

Абабковы – творческая семья. Они входят в состав заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева.

Для конкурса была создана презентация, рассказывающая историю их семьи, о достижениях каждого.

«Эта работа пришлась на пик распространения коронавируса. Сложно было достать наши дипломы, находящиеся на работе и в школе, ведь большинство учреждений были закрыты. Победа в конкурсе стала неожиданной. Очень приятно, что все наши заслуги оценены», — поделилась хранительница домашнего очага Юлия Абабкова.

Фото с личной страницы Константина Абабкова

В группе ансамбля Сказ имени Румянцева в социальной сети ВКонтакте победителей засыпали поздравлениями.

А на странице ВКонтакте главы семьи оставили такой комментарий: «Костя, гордимся тобой теперь уже как главой семьи. Правильным курсом ведёшь свой корабль, товарищ капитан! Мне кажется, что успехи в творчестве возможны только тогда, когда у тебя крепкий тыл - семья. Рада, что у тебя всё в жизни так хорошо сложилось. Так держать»

В данный момент они собирают материалы для публикации в почетной книге «Семья года, Россия 2020».

Торжественное чествование победителей состоится в День матери 29 ноября.