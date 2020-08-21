Псковичи в Пушкинском театре увидят спектакль о диалоге человека с Богом

Фото театрально-концертной дирекции

25 сентября в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля состоится показ спектакля известного театрального режиссера Бориса Павловича «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Его отыграют актеры Санкт- Петербургского театра «На Литейном».

Фото театрально-концертной дирекции

Справка: «Лавр» - это неисторический роман, написанный доктором филологических наук Водолазкиным. Произведение вошло в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, переведено на множество иностранных языков, стало лауреатом престижных литературных премий.

Борис Павлович — режиссёр, лауреат премии «Золотая Маска», художественный руководитель театрального пространства «Квартира». «Лавр» — это его первая постановка в театре «На Литейном».

Фото театрально-концертной дирекции

«Евгений Водолазкин говорит, что хотел написать историю о добром человеке, о диалоге человека с Богом. И оказалось, что для такой истории нужна дистанция — чем больше, тем лучше. Например, взглянуть из современности — на Средневековье. Или из Средневековья — в сегодняшний день» - отметили в дирекции.