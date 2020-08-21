В Псковской области число умерших от коронавируса достигло 61

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Согласно данным, которые сегодня, 21 августа, опубликовал telegram-канал COVID-19. Псковская область, в регионе за сутки было выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего в нашем регионе заразились 4 350 человек, выздоровели 3 094, умерли 61. За последние сутки поправился 41 человек, умер от коронавируса еще один человек.

По данным на 21 августа в России зафиксировано всего 946 976 случаев заражения Covid-19. В активной фазе болезни находятся 169 457 человек, из них 2 300 в критическом состоянии.

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Статистика по районам

Псков – 1378

Великие Луки – 840

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 190

Гдовский район – 86

Дедовичский район – 67

Дновский район - 107

Красногородский район – 41

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 143

Новоржевский район – 25

Новосокольнический район - 112

Опочецкий район – 45

Островский район – 307

Палкинский район - 52

Печорский район – 66

Плюсский район – 102

Порховский район - 153

Псковский район – 371

Пустошкинский район – 26

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 30

Струго-Красненский район – 47

Усвятский район - 24