В Псковской области число умерших от коронавируса достигло 61

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Согласно данным, которые сегодня, 21 августа, опубликовал telegram-канал COVID-19. Псковская область, в регионе за сутки было выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего в нашем регионе заразились 4 350 человек, выздоровели 3 094, умерли 61. За последние сутки поправился 41 человек, умер от коронавируса еще один человек.
По данным на 21 августа в России зафиксировано всего 946 976 случаев заражения Covid-19. В активной фазе болезни находятся 169 457 человек, из них 2 300 в критическом состоянии.
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Статистика по районам
Псков – 1378
Великие Луки – 840
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 190
Гдовский район – 86
Дедовичский район – 67
Дновский район - 107
Красногородский район – 41
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 143
Новоржевский район – 25
Новосокольнический район - 112
Опочецкий район – 45
Островский район – 307
Палкинский район - 52
Печорский район – 66
Плюсский район – 102
Порховский район - 153
Псковский район – 371
Пустошкинский район – 26
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 30
Струго-Красненский район – 47
Усвятский район - 24