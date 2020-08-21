«В другом я себя не вижу»: псковский предприниматель открыла центр раннего развития

Фото из группы Детский центр раннего развития "Крошка РУ" ВКонтакте

Детский центр раннего развития «Крошка Ру» работает в Пскове уже три года. В 2017 году его открыла Ульяна Бурлова, псковский предприниматель и мать двоих детей. О том, каково это вести свой бизнес и быть директором детского сада, Ульяна Бурлова рассказала Комсомольской правде.

Одно из самых главных особенностей детского центра в том, что в него, в отличие от муниципальных детских садов, можно приводить даже годовалых ребят. В центре активно занимаются развитием воспитанников: учат их рисовать, лепить, считать, различать цвета и геометрические фигуры.

Фото Андрея Степанова

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Ульяна относится ко всем своим воспитанникам как к своим собственным детям. Есть люди, для которых чужих детей не бывает – это про Ульян. Изначально «помогающего» давать интервью Кирюшу ошибочно принимают за ее сына. Женщина не протестует, говорит, что за три года они уже все успели стать ей родными.

«Вся моя жизнь связана с детьми: сначала воспитывала своих, потом ездила на дом заниматься с малышами», - рассказывает Ульяна.

Своих детей у нее двое: сын-студент и дочка-третьеклассница. От части, центр раннего развития Ульяна открыла именно благодаря своей дочке. В детстве она часто водила малышку по кружкам, и, видя, как она развивается, решила открыть свой такой центр для других малышей.

«Захотелось открыть свой детский центр для малышей, которых еще не берут в муниципальные детские сады. Такой, чтобы детям у нас нравилось», - отметила девушка.

Идею Ульяны поддержала вся семья. Небольшую помощь, защитив бизнес-план, Ульяна получила и от государства.

Фото из группы Детский центр раннего развития "Крошка РУ" ВКонтакте

ИГРУШЕК – ЦЕЛАЯ КОМНАТА

Найти подходящее помещение было изначально трудновато. На каждого воспитанника должно приходиться не менее 2 квадратных метров. В итоге выбор пал на помещение, находящееся на первом этаже жилого дома. Четыре просторных комнаты с высокими потолками. Игрушек в центре - целая комната.

Ремонт в центре делали общими силами: семья, друзья — все помогали. Мебель, чтобы обставить комнату для занятий, девушка заказала у другого псковского предпринимателя.

«РОДИТЕЛИ НЕ ЖАЛЕЮТ»

Детский сад работает уже три года. В нем есть как группа кратковременного пребывания, так и группа полного дня.

Девушка отмечает, что в центр ходит много детей военнослужащих: «среди них много приезжих, здесь никого нет — бабушек-дедушек, с которыми детей можно оставить», - отмечает она.

В детский сад ходит около 12-15 детей. Самому маленькому нет и года. «В этом году выпускаем 8 детей - выпускной 24 августа будет. Это открытое занятие для родителей: покажем, чему научили детей. У нас они готовятся к муниципальному детскому саду. Туда уже идут самостоятельными. Родители не жалеют, что детей в наш центр отдали», - рассказывает Ульяна.

С 9 до 13 в центре активная программа. Детки занимаются лепкой, рисованием, кроме того в это время у них занятия по окружающему миру и развитие речи.

В 11 – чаепитие. После него - музыкальное занятие и свободная работа с развивающими материалами. Свободное время дети проводят в игровом зале.

В вечернее время в центре с детьми работает несколько педагогов.

В остальное время Ульяна справляется и без посторонней помощи. «На самом деле я работаю сама. Мне нужны только помощницы», - отмечает женщина.

Фото из группы Детский центр раннего развития "Крошка РУ" ВКонтакте

«В ДРУГОМ СЕБЯ НЕ ВИЖУ»

За три года бизнес вышел на самоокупаемость. Хотя доходы не очень большие.

«В другом я себя не вижу. Поэтому пока к нам приходят дети, мы будем работать», - рассказывает Ульяна.

Основный источник новых воспитанников - сарафанное радио. На продвижение услуг предприниматель много не тратит.

«Родители детей рассказывают о нашем центре другим родителям, и приходят знакомые знакомых. Работает группа в социальных сетях. Мы каждый день выкладываем фотографии детей, для того, чтобы они видели, чем дети занимаются, иногда — видео с занятий. И очень помогает с информационной поддержкой Центр инноваций социальной сферы Псковской области», - отметила девушка.

КОРОНАВИРУС

В период ограничительных мер в детском центре работала только дежурная группа для деток, мамы которых работали в больнице.

Детей было совсем мало. Коронавирус детский сад обошел стороной ни одного случая заболеваемости не было.

Сейчас детский центр работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«Руки моем постоянно, обрабатываем поверхности. Мы получили деньги на средства дезинфекции в размере 15 тыс. Воздух обеззараживаем каждый день», - рассказывает женщина.

Из-за коронавируса не проходили и занятия по методике Монтессори, но предприниматель надеется, что осенью уроки можно будет возобновить.

Фото из группы Детский центр раннего развития "Крошка РУ" ВКонтакте

ГОТОВИМ ДЛЯ ЖИЗНИ

«Социальная функция нашего в том, что мы предоставляем услуги по присмотру и уходу за детьми. Это востребовано. Родители хотят не просто привести ребенка для присмотра. Но и хотят, чтобы деток занимали», - отмечает Ульяна.

Группы в центре «Крошка Ру» небольшие, поэтому каждому обеспечивают индивидуальный подход и учат детей самостоятельности, что в дальнейшем очень важно в муниципальных садах.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ - РАБОТАТЬ

О создании сетей детских садов предприниматель пока не думает.

«Если создам сеть - мне придется только руководить. А я хочу работать сама», - отмечает Ульяна.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».