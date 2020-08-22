Московский блогер посоветовал посетить Псковскую область

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На этот раз Александр поделился видеосюжетом, как он с семьей поехал из Пскова в Великий Новгород. Но до поездки они еще успели прокатиться на велосипедах по псковским набережным. Глава семьи арендовал электровелосипед, чтобы было проще снимать виды города и своего ребенка в главной роли.

«Я очень доволен, что мы завернули в Псков. Такое удовольствие ехать на электрическом велосипеде, главное следить за зарядкой» - отметил блогер.

Семья объехала парки города и отправилась на обед.

«Рекомендую. Приезжайте, гуляйте, катайтесь на великах, гироскутерах. Просто класс, понравилось. Мы обязательно сюда еще вернемся» - сказал Александр.

Путешественники попрощались с Псковом и отправились в Великий Новгород.

Видеограф обратил внимание, что в Псковской области хорошо борются с борщевиком. Поделился, что с трассы видно, как на полях выжгли сорняк, не дают ему житья. Он сравнил Псков с Тверской областью, где все поля усеяны этим растением.

Мужчина также порадовался, что дорога в Псковской области отремонтированная, ровная.

Ранее москвич поделился своими впечатлениями от поездки в Псков и показал видеоролик, на котором запечатлел Печоры и Псково-Печерский монастырь с высоты птичьего полёта, а также Изборск.