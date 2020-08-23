Псковичи празднуют сегодня 76-летие со дня образования области

Фото: Анны Лаба

Справка: Решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года были образованы Псковская и Великолукская области. Эти территории вынес ли самую длительную оккупацию, понесли огромные потери. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы. Однако наибольшей потерей сала гибель людей. До войны на территории области проживало 1,5 миллиона человек, а после войны население составило лишь 500 тысяч человек.

После войны начали постепенно восстанавливать город. Его до сих пор преобразовывают и развивают.

Губернатор Псковской области поздравил горожан с этой знаменательной датой. Он упомянул, какое удивительное это место с богатой историей.

«Искренне благодарен каждому, кто вкладывает свои силы в ее развитие во всех сферах. Вместе мы сделаем всё, чтобы жизнь в Псковской области была комфортной и счастливой» - заключил глава региона.

Подписчики не остались в стороне и решили поздравить губернатора: «Михаил Юрьевич, с праздником Вас, спасибо Вам за работу, Вы молодой, энергичный, грамотный политик, дальнейших успехов Вам, крепкого здоровья всей Вашей семье. Всех с праздником, я горжусь, что родилась на веками намоленной Псковской земле, земле моих предков».

Подписчики благодарили, поздравляли и думали на перспективу: «Спасибо, Михаил Юрьевич, очень хочется верить, что под вашим руководством наша область, одна из самых бедных по уровню жизни, поднимется до достойного уровня. Здоровья вам и сил».