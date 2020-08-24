"Отца с фронта дети не дождались": в Латвии нашли останки уроженца Псковской области

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В Северном парке города Резекне Латвийской Республики отряд Military Archaeology Legenda обнаружил братское захоронение. В ходе эксгумации останков удалось идентифицировать личность одного человека. Им оказался уроженец Псковской области Сурков Алексей Дмитриевич. Об этом сообщила газета Rezekne.today.

В редакции газеты рассказали "Комсомольской правде в Пскове", что поисковики нашли захоронение солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и все они были узниками лагеря Шталаг 340. Имена солдат имеются в архивных данных, которые подтверждены Генконсульством России в городе Даугавпилсе.

В базе данных сайта "Память народа" Алексей Сурков был призван на военную службу 23 июня 1941 года в Псковской области Новосельским военным комиссариатом. Воинское звание - рядовой.

Фото: сайт "Память народа"

Наш земляк - Сурков Алексей Дмитриевич родился в 1906-ом году в деревне Мазельцево под Псковом. А пропал в октябре 1941 года в возрасте 35 лет.

По запросу корреспондента "Комсомольской правды в Пскове", в администрации Карамышевского района Псковской области произвели поиск в домовых книгах и списках переписи. Оказалось, что в древне Мазельцево на момент отправления Алексея Суркова на службу, в деревне числилось всего 13 домов.

По словам администрации Карамышевской волости, сегодня там стоят около пяти. Летом туда приезжают в основном дачники, местных совсем не осталось. Но, в ходе двухдневных поисков, был найден контакт бабушки 1929 года рождения, которая прописана в этой деревне. До нее дозвонилась удалось дозвониться.

Женщина сказала, что действительно, родилась в деревне Мазельцево. Но сейчас не проживает там, а приезжает только летом, для отдыха. Фамилию "Сурков", как оказалось, тоже помнит. Единственное осталось в ее памяти, что отца с фронта дети не дождались, а потом разъехались кто-куда. Контакт с ними, к сожалению, не поддерживает и не знает их приблизительный регион места жительства.

На данный момент дополнительных сведений о родственниках найти не удается. Но работа латвийского поискового отряда позволила узнать, что судьба псковича остановилась в лагере для военнопленных в городе Резекне. Совсем недалеко от дома...

Солдат погиб в 150 километрах от дома

От редакции: попытайтесь вспомнить, возможно Вам знакома фамилия "Сурков". Возможно, вы или ваши родственники знают семью с такой фамилией. Обратитесь к ним с вопросом. Не был ли у них в роду Суркова Алексея Дмитриевича.