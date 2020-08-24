Частично парализованный спецназовец преодолеет 500 километров в направлении Пустошки

Фото: Ленавтодор

Справка: В марте 2000 года во время боев у села Комсомольское в Чеченской Республике майор Николай Евтух получил ранение, которое привело к инвалидности. В бою пуля пробила ему грудь и разрушила позвоночник.

Позднее он оказался в нелегкой ситуации, остался без полученной квартиры. Полтора года жил в штабе специального назначения «Тайфун» родного для него отряда. На помощь кавалеру многих государственных наград пришли сотрудники СКР — и теперь он работает в Академии ведомства.

За мужество и героизм майор Николай Евтух был награжден орденом Мужества. Он так же награжден орденом Александра Невского и медалями «За отвагу» и Суворова.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Евтух и его товарищи из петербургского союза ветеранов отряда спецназначения «Тайфун» и сотрудники управлений СК по Петербургу и Пскову проедут на велосипедах 500 километров.

Группа из семи человек проедет и остановится в восьми населенных пунктах Ленинградской и Псковской областей. В каждом городе участники остановятся для возложения цветов у военных мемориалов, посвященных Великой Отечественной и чеченским войнам.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

«Каждый из нас готовился к пробегу почти год, так как в день мы планируем проезжать не меньше 70 километров. Для Николая куплен специальный велосипед, конструкция которого позволяет сидеть и вращать педали руками. Всего участвуют в пробега семь человек», — пояснил директор «Союз дорожников Ленобласти» Андрей Кочетков, который сам участвует в мероприятии.