В зоозащите рассказали о высокой смертности животных на самовыгуле в Псковской области

Фото: Анны Лаба

«По нашему опыту более 90% животных погибают на самовыгуле или попадают в беду» - поделились в организации и добавили, что питомцы попадают под машины, травятся, на них нападают другие животные, а также они становятся доступными для живодеров.

Фото: Анны Лаба

Отпуская собаку на самовыгул, можно доставить массу неудобств другим собачникам. Например, человек ведет на поводке своего питомца и навстречу бежит с лаем большой пес, пытается напасть. Хозяин в этот момент бессилен. В подобном случае есть вариант, что человек достанет газовый баллончик для самообороны. Собака из-за этого может серьезно пострадать.

Есть просто люди, которые до ужаса боятся собак, они тоже могут применить силу в сторону животного. Наша жизнь не застрахована от живодеров, которые могут отловить питомца, замучить, убить.

Фото: Анны Лаба

«Это прежде всего безответственное отношение к своему питомцу» - подчеркнули в «Шансе».

Некоторые хозяева не способны оплатить лечение своего подопечного, если тот получит серьезные травмы. Например, перелом лапки может встать в сумму более 20 тысяч рублей.

Отдельная тема — это некастрированные животные. Поэтому появляется большое количество щенков и котят. «Такие владельцы так же не стесняются разбрасывать по городу или подбрасывать таким как мы» - прокомментировали в зоозащите.

«Так же закон об ответственном обращении с животными требует, чтобы во время выгула соблюдалась безопасность в том числе для самого животного. При условии самовыгула это сделать невозможно, поэтому самовыгул — это нарушение закона» - подвели итог в «Шансе».

Фото зоозащитной организации «Шанс»

Если вы все же отпускаете питомца, даже на даче, то не лишнем будет придерживаться некоторых советов:

- Повесить на собаку адресник с вашим номером телефона;

- На кошку тоже можно, на специальный саморастегивающийся ошейник для кошек;

- Лучше кастрировать животное, если вы не профессиональный заводчик. Как правило, их потомство никому не нужно;

- Привить животное (кошек тоже касается);

- Не заводить животное. Особенно собаку, если у вас нет времени ее выгуливать.