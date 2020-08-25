Председатель псковского регионального отделения Союза писателей России поделился воспоминаниями об отце Николае Гурьянове

Фото: архимандрит Тихон (Шевкунов)

24 августа мы чтим память великого старца – протоиерея Николая Гурьянова. Более 40 лет старец служил в храме святителя Николая Чудотворца на острове Талабск (Залит) Псковской епархии.

При жизни отца Николая Гурьянова называли "живым святым". Он предрек канонизацию царя, гибель атомных лодок "Комсомолец" и "Курск". К старцу на остров Залита приезжали верующие со всей страны, и продолжают приезжать спустя 18 лет после его кончины.

Фото: остров-талабск.рф

Вспоминая об отце Николае Гурьянове, писатель Игорь Изборцев, автор нескольких книг о старце, рассказал Комсомольской правде следующее:

«Осталось ли в нашем, поглощенном жаждой потребительства, меркантильном мире место для настоящей любви, которая способна вознести душу до высот, когда и жизнь свою не жалко положить за друзей своих? (Ин.15, 13). Безусловно!

Нагляднее всего такая любовь воплощается в тех, кого мы привыкли называть православными старцами. К этим духовным «водителям» и всемирным утешителям хотя бы раз в жизни стремится отправиться верующий человек. Именно таким ниспосланным свыше чудом и являлся старец протоиерей Николай Гурьянов, более сорока лет прослуживший Богу и людям в Никольском храме на острове Залита.

На большой земле кипел водоворот житейских страстей, а здесь решались одни и те же всегда неизменные вопросы: «Как спастись и наследовать блаженную вечность? Как примириться с Богом и ближними? В чем смысл и какова цель наших болезней, бед и скорбей?»

Можно было прожить жизнь и не добиться ответа, не понять самых простых вещей, или приехать сюда, увидеть просветленный батюшкин лик, услышать его исполненное любви слово и узнать все самое потребное для души, необходимое для жизни».

Фото: https://pravlife.org/

Игорь Изборцев познакомился с отцом Николаем Гурьяновым в начале лета 1993 года. Тогда в жизни писателя наметились важные перемены, и его духовник порекомендовал Игорю Изборцеву поехать на о. Залита, взять благословение у старца.

«Впечатления этой первой и в своем роде «единственной» встречи до сих пор живут во мне. Это как неугасимый светильник памяти, воженный благодатной десницей старца. Пусть и затмевается порой его лучистое тепло пеленой серой обыденности, затягивается сумраком грехов и забвения, но все равно энергия его не убывает и, нет-нет, пробивается солнечным лучиком, дарящим возрождающую силу душе и надежду сердцу», - пишет Игорь Изборцев в своей книге «Да любите друг друга».