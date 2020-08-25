Псковский форсаж: полицейские открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 23 августа, пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2104 устроил гонки с полицией по ночному Пскову, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что пскович отъезжает от кафе на улице Олега Кошевого, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.

Псковские сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали по указанному адресу, чтобы проверить поступившую информацию.

Автомобиль был замечен на улице Ипподромной. Увидев инспекторов дорожной полиции, пскович не отреагировал на требования об остановке, а, наоборот, попытался скрыться.

На неоднократные требования остановить автомобиль, водитель не реагировал. Уходя от погони, мужчина грубо нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Стражи порядка, неоднократно предупредили водителя, что, если он не остановится, будет применено оружие. После этого, руководствуясь Федеральным законом «О полиции», они произвели предупредительный выстрел в воздух. Когда и предупредительные выстрелы не помогли, полицейский открыл огонь по автомобилю и пробил колесо. Автомобиль был остановлен и задержан на улице Крестки.

В связи с явными признаками алкогольного опьянения, мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. Специальный прибор показал опьянение водителя - 0,644 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, при допустимой норме - 0,16 миллиграмм. При проверке также выяснилось, что прошлым летом 29-летнего молодого человека уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Автомобиль был отправлен на специальную стоянку, а его владелец доставлен в отдел полиции для рассмотрения дела за управление автомобилем без водительских прав.

По данному факту проводится проверка в виду нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ.