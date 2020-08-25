На бесплатное обучение приглашает «Кванториум – Великие Луки»

Логотип с сайта технопарка.
Справка: «Кванториум» – это проектные лаборатории, в которых школьники проектируют, проводят исследования с использованием современного высокотехнологичного оборудования, сотрудничают с учёными и бизнесменами.
Сейчас начался набор детей и их родителей на обучение по программам технической и естественной направленности.
Учеба для детей от 12 до 17 лет бесплатна, поэтому любой желающий может получить новые навыки.
Фото с сайта технопарка.
В технопарке функционирует шесть лабораторий:
«Хайтек» - это лаборатория по изучению основ инженерии;
«Биоквантум» изучает биотехнологии;
«Промробо» - обучение настраиванию беспроводного аппаратного обеспечения, беспроводной связи между мобильным роботом и компьютером;
«Промышленный дизайн» - получение обширных навыков в области дизайна;
«IT-Квантум» - углубленное изучение программирования и сетевых технологий;
«Энерджиквантум» - изучение основных направлений альтернативной энергетики и многое другое.
Технопарк «Кванториум» на улице Дружбы откроется в этом сентябре. Детский технопарк в Великих Луках станет вторым в регионе, первый уже несколько лет работает в Пскове.