На бесплатное обучение приглашает «Кванториум – Великие Луки»

Логотип с сайта технопарка.

Справка: «Кванториум» – это проектные лаборатории, в которых школьники проектируют, проводят исследования с использованием современного высокотехнологичного оборудования, сотрудничают с учёными и бизнесменами.

Сейчас начался набор детей и их родителей на обучение по программам технической и естественной направленности.

Учеба для детей от 12 до 17 лет бесплатна, поэтому любой желающий может получить новые навыки.

Фото с сайта технопарка.

В технопарке функционирует шесть лабораторий:

«Хайтек» - это лаборатория по изучению основ инженерии;

«Биоквантум» изучает биотехнологии;

«Промробо» - обучение настраиванию беспроводного аппаратного обеспечения, беспроводной связи между мобильным роботом и компьютером;

«Промышленный дизайн» - получение обширных навыков в области дизайна;

«IT-Квантум» - углубленное изучение программирования и сетевых технологий;

«Энерджиквантум» - изучение основных направлений альтернативной энергетики и многое другое.

Технопарк «Кванториум» на улице Дружбы откроется в этом сентябре. Детский технопарк в Великих Луках станет вторым в регионе, первый уже несколько лет работает в Пскове.