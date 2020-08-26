Фото Пскова в Instagram принесли петербурженке более 12 тысяч лайков

Фото: @natalia_krasnova_

Наталья рассказала "Комсомольской правде в Пскове", как в ее блоге про родной город Санкт-Петербург внезапно появился Псков:

"Псков - очень душевный и красивый город. Тихий. Виды для съёмки отличные. Я приезжала сюда два раза, и снова бы вернулась. Люблю прогуляться по парку реки Псковы. Там так спокойно и красиво" - поделилась петербурженка.

Фото: @natalia_krasnova_

На фото Натальи попал Псковский кром, гремячая башня, золотая набережная, Ольгинская часовня и знаменитая инсталляция "Россия начинается здесь". Наталья была в городе два дня и поделилась самыми красивыми местами и теми, которые приглянулись не особо:

"Мне кажется, Псковский кром и Гремячая башня для фотографий самые колоритные места. Рассветы потрясающие с видом на них. Конечно, туристам обязательно надо посетить Псковский кремль. Довмонтов город очень интересен. Вот Дендропарк совсем не впечатлил".

Фото: @natalia_krasnova_

Под фотографиями подписчики петербурженки оставили восхищенные отзывы:

"Сам был во Пскове, реально очень душевный и пропитанный историей город!" (@igor_jzz)

"Были в начале августа, чудесный и душевный город. Воздух, виды, столько интересного и в городе в рядом! Открытие этого года!" (@govorusha78)

"Замечательно! Кстати, подобная надпись [об инсталляции "Россия начинается здесь"] есть на Камчатке. Сама видела. Может и ещё где-нибудь, это я предполагаю" (_irinochka_nik_)

"Проживала в Пскове 74 года по 97 , очень скучаю по Пскову. Если не ошибаюсь это речка Пскова" (mtana3230)

"Спасибо за красоту! Мы как раз собираемся в Псков на 3 дня и ваши работу как никогда в тему" (svetaolgina)