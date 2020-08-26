Пожизненное, конфискация автомобилей и плата за сообщения: что предлагают псковичи для профилактики смертельных ДТП

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Не так давно в Псковской области произошло несколько дорожных аварий по вине пьяных водителей. В связи с этим в социальной сети "ВКонтакте" создали опрос, касающийся данной темы. Кроме того, в комментариях развернулось бурное обсуждение по поводу предотвращения смертельных ДТП.

Скриншот из группы "Жесть по-Псковски"

43% псковичей предлагают конфисковывать автотранспорт у пьяных водителей:

"Да всё просто. Сел за руль в состоянии алкогольного опьянения - автоматом на зону лет на пять. А автомобиль конфисковывать в пользу государства и продавать на специальных аукционах";

"Многие разумно конфискацию выбрали и это радует, остальное ахинея".

24% псковичей считают, что пока наказание за смертельные ДТП, совершенные водителем в состоянии алкогольного опьянения, не сделают строже - ничего не изменится.

17% псковичей сочло хорошей идеей ввести алкозамки в автомобилях.

Однако, некоторые отметили, что недобросовестные граждане могут использовать это в личных целях.

Некоторые псковичи предлагают неожиданные решения. Например, запретить горожанам пользоваться личным автотранспортом в пределах города или запрещать гражданам с серьёзными судимостями жить ближе ста километров от города.