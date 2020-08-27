Реальная картина заболеваемости COVID-19 в Псковской области

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Заболеваемость COVID-19 в Псковской области в 7 раз превышает официальную статистику, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на совещании с медиками 27 августа.

На одного официально заболевшего - в регионе как минимум 7 человек, которые решили лечиться самостоятельно. Обычно в таком случае болезнь у зараженных протекает в легкой или скрытой форме и люди даже не знают, что они заболели.

Кроме того, врач подвел промежуточные итоги очагов заражения:

2 903 человека были инфицированы через контакты,

1 767 - в быту и семье,

545 - на предприятиях и в организациях,

520 случаев зарегистрировано в медицинских учреждениях,

171 случай завезен из-за пределов области.

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Практически в три раза сократилось количество внебольничных заболеваний пневмонией в Псковской области по сравнению с июнем.

Псковская область по заболеваемости коронавирусом превышает общероссийскую статистику.