Два человека погибли в пожаре на фабрике под Псковом

Фото: ПАИ

Останки двух погибших обнаружили на месте пожара на кожгалантерейной фабрике «Альянс», сообщает Псковское агентство информации.

Инцидент произошел в городе Опочке Псковской области около 8 часов утра 27 августа. Огнем была охвачена большая часть здания -130 квадратных метров.

В результате пожара пострадали три сотрудницы фабрики. Женщины получили телесные повреждения в результате самостоятельной эвакуации через окно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области. Сейчас им оказывается медицинская помощь в районной больнице.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное общение с огнем одной из работниц фабрики.

Как сообщили очевидцы происшествия, одна из сотрудниц предприятия обрабатывала сумку бензином, увидев торчащую ниточку, решила поджечь ее. Сумка загорелась, огонь перекинулся на поролон, который лежал на полу.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени, на место происшествия выехали самые опытные сотрудники аппарата управления из отделов по расследованию особо важных дел и криминалистики.