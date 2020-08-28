Уникальные места Псковской области показал невельчанин в новом ролике "Другая Псковщина"

Фото из личного архива Гарри Невельского

Гарри Невельский (под таким псевдонимом блоггера знают на родной земле) рассказал "Комсомольской правде в Пскове" почему цикл роликов назвал "Другая Псковщина":

- Своим циклом роликов я хочу показать те уникальные места в нашей области, о которых знают, порой, лишь немногие. Куда не ездят массово туристы. Обычно в нашей области это Псков - Изборск - Печоры - Пушгоры.

Заменить популярные маршруты области Гарри Невельский решил Локнянским и Новосокольническим районом. О каждом объекте, который попадает на видео, автор создает посты в личном фотоблоге. Там он рассказывает важную и эксклюзивную информацию, сопровождая профессиональными фотографиями.

Стоп-кадр | Другая Псковщина. По Локнянском у и Новосокольнического районам

Сейчас молодому человеку пришлось сделать выбор между путешествиями и работой, так как потерять заработок во время пандемии оказалось очень легко. Но он не теряет надежду и строит планы на будущее, ведь в копилке автора уже лежит много отнятого материала:

- Мне удалось добраться до Локнянской загадочной поляны у Чертова озера. В планах поехать переночевать там. В Интернете не стоит верить публикациям и фотографиям с этого места касаемо фотографий. Даже когда сейчас недавно туда съездили Луки.ру, но сняли вовсе не Чертову поляну, а другое место. Лядский треугольник я также посетил. По описаниям, там раньше пропадали люди. В планах выпустить об этом фильм.

Стоп-кадр | Другая Псковщина. По Локнянском у и Новосокольнического районам

В скором времени и автора выйдут работы о Гдовском, Порховском, Плюсском, Локнянском, Новоржевском, Бежаницком и других районов области. Как поделился молодой человек, материала накопилось столько, что хватит до конца года.

- Если начнется вторая волна коронавируса и я вновь останусь без работы, то продолжу и дальше путешествовать по своей области и изучать те уникальные места, о которых порой даже не знают местные жители,- Если начнется вторая волна коронавируса и я вновь останусь без работы, то продолжу и дальше путешествовать по своей области и изучать те уникальные места, о которых порой даже не знают местные жители, - заключил автор.