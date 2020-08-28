Два человека погибли в результате тройного ДТП под Псковом

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Два человека погибли и двое детей пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе Псковской области. Об этом Комсомольской правде сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На 456-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» столкнулись три автомобиля: большегрузная фура, Kia и Mercedes.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля Kia погиб на месте, двое детей-пассажиров, девочки 5 и 8 лет, госпитализированы в Псковское медицинское учреждение. Одна из девочек - в реанимации.

В результате столкновения с Kia, Mercedes загорелся, водитель погиб на месте. Водитель большегруза жив.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.