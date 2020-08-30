Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

По данным на 30 августа в Псковской области от коронавируса скончались еще три пациента, количество умерших достигло 65 человек.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4 635, из них за последние сутки заразились 32 человека.
Выздоровело вчера 33 пациента, всего – 3288.
Статистика по районам
Псков – 1477
Великие Луки – 883
Бежаницкий район - 55
Великолукский район – 191
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 69
Дновский район - 108
Красногородский район – 41
Куньинский район –41
Локнянский район - 14
Невельский район - 148
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 128
Опочецкий район – 49
Островский район – 340
Палкинский район - 53
Печорский район – 90
Плюсский район – 103
Порховский район - 164
Псковский район – 398
Пустошкинский район – 27
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 23
Себежский район – 36
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24