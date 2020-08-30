Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

По данным на 30 августа в Псковской области от коронавируса скончались еще три пациента, количество умерших достигло 65 человек.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4 635, из них за последние сутки заразились 32 человека.

Выздоровело вчера 33 пациента, всего – 3288.

Статистика по районам

Псков – 1477

Великие Луки – 883

Бежаницкий район - 55

Великолукский район – 191

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 69

Дновский район - 108

Красногородский район – 41

Куньинский район –41

Локнянский район - 14

Невельский район - 148

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 128

Опочецкий район – 49

Островский район – 340

Палкинский район - 53

Печорский район – 90

Плюсский район – 103

Порховский район - 164

Псковский район – 398

Пустошкинский район – 27

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 23

Себежский район – 36

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 24