Как псковичам получить льготу на оплату ЖКУ в 2020 году

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Если плата за ЖКУ у вас превышает определенный процент от ежемесячных доходов семьи, вы имеете право получить льготы.

Как сообщили в МФЦ псковской области, в нашем регионе этот показатель установлен на уровне 22% от доходов. Кроме того, есть семьи, которым льготы рассчитываются по пониженной ставке - 20%. В эту категорию попадают многодетные семьи, пенсионеры и семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Право гражданина обратиться за такой финансовой поддержкой зафиксировано в статье 159 Жилищного кодекса РФ

КАК РАССЧИТАТЬ ДОХОД

Имеет значение средний доход за полгода всей семьи, которая живет вместе в квартире.

В региональном МФЦ рассказали, что прожиточный минимум высчитывается по субсидиям на каждую семью отдельно. Каждый член семьи попадает под определенную социальную категорию: трудоспособные, дети, пенсионеры и т.д. К примеру, если в семье двое трудоспособных и один ребёнок, суммируются все субсидии и делятся на количество человек.

При подсчете нужно учитывать любые выплаты: пенсия, стипендия, пособия на детей и т. п. К тому же, если вы продали что-то, этот доход тоже принимается во внимание. Важный момент: суммы надо учитывать до вычета налогов.

Складываете доходы за полгода, делите на шесть и из получившийся суммы высчитываете, какой процент от получившейся суммы вы в последний раз потратили на оплату ЖКХ.

Субсидию в России могут получить как наниматели жилья, так и его собственники.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первым делом собираем справки о доходах всех членов семьи. В некоторых случаях и отсутствие доходов тоже надо подтверждать справкой. Например, для школьников от 16 лет требуется справка об обучении, а студентам-очникам, если они не получают стипендию, нужно получить в вузе документ, подтверждающий этот факт.

Раньше обязательно было доказывать отсутствие долгов за ЖКУ. И подтверждать документально свои права на жилье, а также родственные связи с членами своей семьи. Сейчас в большинстве случаев органы соцзащиты сами запрашивают эту информацию.

Прийти со всеми бумагами и заявлением на субсидию нужно в многофункциональный центр (МФЦ) или непосредственно в местный центр жилищных субсидий.

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КУДА ИДТИ?

- в отдел жилищных субсидий территориального управления города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 12, тел. 72-16-81;

- в ГБУ Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области», расположенное по адресу: г. Псков, ул. Белинского, д. 77а, тел. 29-92-97;

- через портал государственных услуг в форме электронного документа.