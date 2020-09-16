Псковичка разработала дизайн-проект новой смотровой площадки

Фото: Дарья Калугина

Псковская дизайнер и 3d-визуализатор Дарья Калугина предложила идею для создания новой смотровой площадки в Пскове на основе старой заброшенной башни Шпагатной фабрики.

"Самое сердце города - старая водонапорная башня с видом на Троицкий собор! На мой взгляд, прекрасное место в шаговой доступности от центра", - написала Дарья на своей странице в социальной сети Instagram.

Для того, чтобы понять, какой вид откроется с предполагаемой площадки, Дарья даже летала на параплане.

Фото: Дарья Калугина

Идея создания смотровой площадки ей пришла давно: "Я уже предлагала своим подписчикам посмотреть такой вариант, но когда есть визуал люди воспринимают идею лучше".

Дизайнер не спешит обращаться в специализированные организации с предложением идеи для реализации проекта. Сперва она хотела заручиться поддержкой в социальных сетях: "Я искренне верю в силу социальной сетей. Поддержите, пожалуйста, идею" , - обратилась она к подписчикам в описании к фотографиям проекта.

Фото: Дарья Калугина

Дарья предполагает, что нужно подробнее проработать детали. "Идея нуждается в доработке", - рассказала девушка и пояснила, что для подъема на башню необходим лифт или лестница. Она не берется за проектирование таких конструкций, так как, по ее словам, этим должны заниматься профессионалы.

Фото: Дарья Калугина

Подписчики идею единодушно поддержали и отметили, что "давно пора смотровую сделать, такой объект пропадает".

Дарья Калугина отметила, что в Пскове недавно сделали новую смотровую площадку во Власьевской башне. Однако, вид из нее не охватывает сам город: видно только левую сторону реки. А из смотровой башни будет видно устье реки, Кремль, строящийся рядом торговый центр и, в будущем, пешеходный мост.