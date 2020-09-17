Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

МЧС предупреждает жителей Пскова о грозе и штормовом ветре

Порывы ветра могут достигать 20 м/с
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
.

.

На Псков и область надвигается ненастная погода. По данным гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются 17 сентября, в ближайшие 3 часа.

Как сообщают синоптики, в эти часы в регионе начнется гроза, при которой усилится северо-западный ветер. При грозе порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Во время грозы и сильного ветра МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности: не стоять под проводами и хлипкими конструкциями, не оставлять автомобили и не прятаться под деревьями, не купаться в водоемах.

Интересное

Рекомендуемые