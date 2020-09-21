Российский Дед Мороз пригласил псковичей на Дни Ганзы в Великий Устюг

Фото корреспондента "Комсомольской правды в Пскове" Ольга Чернышева

С 18-20 сентября в Великом Новгороде состоялись X Русские Ганзейские Дни. Мэр Великого Новгорода, президент Союза русских Ганзейских городов, вручил связку ключей руководству Великого Устюга, который в следующем году принимает XI Русские Ганзейские дни.

В связи с этим был открыт обновленный Ганзейский верстовой столб, где появились новые указатели на Порхов, Старую Руссу и Великий Устюг. Для передачи ключей от Союза Ганзейских городов прибыл самый настоящий Российский Дед Мороз.

- Друзья мои, привет вам, вашему древнему городу Пскову, всем жителям, из Великого Новгорода. Я нынче здесь в гостях принимал ключи от Ганзейских дней. И вот, пользуясь возможностью, всех вас приглашаю к себе в гости. Вы уж приезжайте, отдохнете, погуляете, поторгуем с прибытком. Жду вас в гости друзья, до скорой встречи!

Гости праздника смогли прогуляться по торговым рядам, поплясать в хороводе, нарядиться в бояр и князей, а также научиться играть на старинных музыкальных инструментах и вылепить глиняный горшочек на мастер-классах.

Смотрите видео нашего корреспондента, в котором собрана вся атмосфера новгородских гуляний и, конечно же, обращение Российского Деда Мороза к псковичам.