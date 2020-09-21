Псковский гидрометцентр объяснил холод при +18 осенью

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Почему одна и та же температура воздуха в разное время года ощущается по разному, рассказали Комсомольской правде в Псковском гидрометцентре.

«Земле не хватает солнца. Угол наклона солнечных лучей уменьшается, солнце уже не прогревает землю. Поэтому температура подстилающей поверхности (ред. земли) выхолаживается», - объяснила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Соответственно, 18 градусов днем летом - это не самая максимальная температура. Однако осенью столбик термометра достигает 18 градусов всего на несколько часов, так как утром и вечером фиксируются резкие падения температуры.

Летом почва прогрета и отдает тепло, а в холодные сезоны ей самой не хватает тепла и мы делим с ней температуру. Кроме того, на ощущения температуры летом и в холодные сезоны влияет влажность и изменение направления ветра с южного на северное направление.