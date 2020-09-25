Многие псковичи недовольны проектом реконструкции «Октября» за 320 млн

Многие псковичи оказались не особо довольны новостью о том, что 320 млн рублей будет потрачено на реконструкцию здания кинотеатра «Октябрь».

Горожане вспомнили, что два года назад, осенью 2018 года, в «Октябре» обещали открыть молодёжный центр.

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Так и было, пока, в результате строительных работ не выяснилось, что фундамент и часть несущих стен находятся в аварийном состоянии. В итоге работы, начавшиеся в июне 2018 года, так и не закончились.

Уже в 2018 году многие были недовольны намечавшейся реконструкцией

Многие отмечают, что дешевле построить новое здание:

«Столько денег вбухали в здание, которое нужно снести и построить новое: современное, невысокое. Чтобы не закрывать вид на троицкий собор».

«За эти деньги можно построить 18-ти этажный одноподьездный дом, продать в нем квартиры и заработать ещё больше».

«За эти деньги думаю 5 новых таких зданий можно построить».

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Кроме того, по мнению псковичей, отреставрированное здание «Октября» совершенно не впишется в центр города:

«Этот объект не соответствует времени... рядом с историей незаметным будет только стеклянный купол».

«Его надо давно было демонтировать и не загромождать исторический центр города несвойственными сооружениями».

На данный момент сообщается, что здание будет передано в муниципальную собственность, уже на следующей неделе начнётся работа по подготовке к реконструкции. Деньги поступят из федерального бюджета.