Tele2 развивает мобильную сеть в Пскове и области

.

Вследствие определенных коррективов, внесенных пандемией, оператор зафиксировал увеличение потребления мобильного интернета, что оказало серьезную нагрузку на сеть.

Директор псковского филиала Сергей Мартынов рассказал, что этот стресс-тест компания перенесла достойно и обеспечила клиентов надежным и быстрым интернетом.

- Интернет-трафик начал резко увеличиваться после того, как все перешли на удаленную работу и были объявлены вынужденные каникулы. Люди старались уехать из большого города на дачи. Если сравнивать трафик в начале апреля с первой неделей марта, то в целом по области он увеличился на 18%. Особенно отличились в этом плане такие районы, как Усвятский, где трафик вырос в два раза, Пустошкинский, Куньинский, Псковский и Великолукский.

Эксперты ожидали увеличение траффика в течение трех-пяти лет. Но кризис довольно сильно ускорил процесс. Сергей Мартынов отметил, что даже те, кто относился ранее относился к интернет-покупкам с недоверием стали проявлять большую лояльность. Например, онлайн-продажи SIM-карт выросли на 35%.

Виртуальные SIM-карты

Кроме того, Сергей Мартынов рассказал, что SIM-карта уже имеет виртуальный аналог – eSIM. На данный момент она уже есть в современных моделях телефонов ведущих производителей в виде специального чипа. Tele2 первая запустила тестовый проект по использованию eSIM, сейчас ими могут воспользоваться жители восьми городов России. Директор псковского филиала Tele2 выразил надежду, что скоро она будет доступна и псковичам, - сказал Сергей Мартынов.

4G в массы

Требования к качеству связи растут с каждым днем, особую остроту вопрос обрел сейчас, когда мобильный интернет стал чаще использоваться для работы. Tele2 в Пскове и области активно строит новые базовые станции, чтобы обеспечить прохождение растущего объема интернет-трафика. Кроме того, активно модернизируется сеть. Там, где ранее были только стандарты 2G и 3G запустили 4G.

– Особое внимание уделяем именно 4G, потому что его доля в общем трафике составляет 80%. Наши специалисты провели рефарминг сети, благодаря чему увеличилась скорость мобильного интернета. Также мы добавили новый диапазон LTE-800. Он позволяет расширить радиус действия сети и увеличить проникновение в дома, квартиры, здания. И добавили LTE-2600, который позволяет проходить большому объему данных в самых трафиковых местах.

А для того, чтобы клиенты Tele2 могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания создала специальный сайт, на котором можно увидеть все подробности развития сети.

.

«Дом по другим правилам»

В условиях самоизоляции труднее всего пришлось тем, кто привык вести активный образ жизни. Специально для них Tele2 создала особое digital-пространство – «Дом по другим правилам». В него можно приходить одному или собираться с друзьями, когда нет возможности провести встречу offline.

«Дом» оформлен в калифорнийском стиле, что порадует всех, кто скучает по морю. Кликая на каждую из комнат, гость попадает в соответствующий раздел развлечений.

- Встречает гостей хозяйка виртуального дома – Миа, искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам. В пространстве Tele2 гости могут почувствовать себя как дома: на платформе не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является.

Для каждой комнаты Tele2 вместе с партнерами подобрали самый актуальный и уникальный контент: лекции, тренировки, мастер-классы, онлайн-экскурсии, концерты и многое другое.