В 5 топовых туров отправятся псковичи отдыхать в октябре 2020

Фото из архива КП

Редакция "Комсомольской правды в Пскове" связалась с тройкой ведущих туроператоров Псковской области, чтобы составить рейтинг самых топовых туристических направлений октября.

1 и 2 место Сочи и Турция - эти направления, кажется, никогда не сойдут с первых позиций. А почему бы и нет, ведь осенью погода там ровно такая же, как и в Пскове летом. Искупаться, сходить в горы, не грустить из-за высоких ценников и толп туристов - октябрь для этого в самый раз.

3. Калининград - для тех, кто хочет побывать в Европе, пока границы туда закрыты. Калининград не похож ни на один город России. Отличное место, чтобы погрузиться в историю и отдохнуть от городских панелек.

4. Карелия - это для романтиков и мечтателей. Вырваться на несколько дней на свежий воздух, отдохнуть душой и остановить счет времени можно в национальных парках и природоохранных зонах Карелии.

4. Псковская область. Как оказалось, псковичи этой осенью полюбили внутренний туризм, ну, впрочем, и ситуация заставила. Однодневные поездки по своему региону пришлись по душе многим горожанам. К слову, есть что посмотреть: Псково-Печерский монастырь, Мольская долина, Псково-Изборский музей-заповедник.

Для тех, кто любит самостоятельно исследовать свой регион, предлагаем познакомиться с неизведанными тропами и людьми, которые своими силами сохраняют истории своих деревень в Псковской области.

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