Эксперты из Москвы и Пскова оценили перспективы развития Печорского района

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Реализация проекта «Моногород Печоры» должна увеличить количество светских туристов до 150 тысяч год, что, в среднем, принесет в экономику города 750 млн рублей. Как выстроить работу так, чтобы планы воплотились в реальность, обсудили за круглым столом на тему «Моногород Печоры: Новые возможности для инвестора» .

30 сентября сразу на трех площадках - в Москве, Пскове и Печорах - в очном режиме и режиме ВКС эксперты, предприниматели, представители местного самоуправления рассматривали перспективы развития Печор и Печорского района. Целью встречи стало не только обсуждение мер поддержки бизнеса, но и получение обратной связи, предложений, идей по направлениям, к развитию которых в Печорском районе нужно прилагать усилия.

Модератором встречи стал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Открывая встречу он напомнил, что статус моногорода Печоры получили в августе 2019 года по решению правительства Российской Федерации. В 80-ых годах прошлого столетия в Печорах появилось крупное промышленное предприятие, на котором занято на сегодняшний день чуть менее тысячи жителей городского поселения, и именно поэтому город Печоры попал в перечень моногородов.

«Задача всех нас: органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественности, сформировать направления дальнейшего развития городского поселения с тем, чтобы, с одной стороны обеспечить стабильное развитие градообразующего предприятия, и с другой стороны дать возможность развиваться малому бизнесу, другим формам предпринимательства в различных отраслях либо взаимосвязанных с деятельностью градообразующего предприятия, либо несвязанных с ним. И это развитие как туризма, так и сельского хозяйства» - отметил Андрей Михеев.

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Продолжая встречу, глава Печорского района Сергей Тарасик отметил, что полученный статус открывает для территории новые возможности и перспективы. На территории моногородов действует особый пакет мер поддержки: налоговые льготы для бизнеса, льготные займы. Доступны уникальные инструменты поддержки «Фонда развития моногородов». На данный момент разработана и активно реализуется дорожная карта по развитию моногорода Печоры.

Какие привилегии и меры поддержки «Фонда развития моногородов» при реализации инвестиционных проектов получают моногорода, напомнил старший менеджер департамента проектного офиса Фонда развития моногородов Артем Суязов, а председатель комитета по экономическому развитию, инвестиций, приграничного сотрудничества и туризма администрации Печорского района Анна Королева презентовала земельные участки, государственная собственность которых не разграничена, которые могут быть интересны инвесторам.

Инвестиционные площадки приграничной территории, находящиеся в частной собственности, в рамках круглого стола представил врио генерального директора ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин.

«В первую очередь, от активности не только власти, но и бизнеса будет зависеть, насколько будет успешен проект моногорода Печоры», - подчеркнул он, добавив, что без мнения бизнеса, его оценки ничего происходить не может, как бы власть не старались что-либо сделать. Он также заметил, что важна активность бизнес-сообщества разного размера, разного уровня, а власть и организации, инфраструктуры, которые созданы для поддержки бизнеса, всегда открыты и доступны, готовы решать задачи оперативно.

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Руководитель АИР Псковской области рассказал, что основная часть посещающих город Печоры сегодня, это паломники, количество которых с годами будет только увеличиваться.

«Для нас важно понимать, насколько интересен моногород Печоры другим туристам, которые могут туда приехать с целью событийно-познавательного туризма или культурно-исторического. Сегодня такие туристы есть, но, к сожалению, их не так много, как мы бы хотели. Экскурсантов становится больше, но основная задача – привлечь как можно больше средств на территорию», - сказал он, отметив, что в недавнем времени в Печорах было проведено анкетирование, которое помогло «нарисовать» портрет туриста, не являющегося паломником. Таких туристов приезжает в приграничный город около 50 тысяч в год. В результате реализации предложений, которые представлены по комплексному развитию территории, этот поток должен увеличиться до 150 тысяч туристов. Со средним чеком не менее 5 тысяч рублей это принесет в экономику города 750 млн рублей.

Среди ограничений и препятствий на пути реализации этого проекта Вячеслава Федюнин назвал отсутствует инфраструктура, социального пространства для людей. Над улучшением этого критерия и придется работать органам местного самоуправления и региональной власти.

В завершении встречи все участники круглого стола имели возможность выразить собственное мнение, поделиться идеями и проблемами, решение которых пойдет на пользу Печорам. В частности, известный псковский фермер, сыровар Анвар Зуфаров поделился свои предпринимательским опытом и идеями, которые пока, не удается реализовать собственными силами. Он представил проект «Бебешкино» главным результатом, которого стал фестиваль «Сыр и пряник». В первый год он собрал около 10 тысяч человек «в чистом поле». Предприниматели, в том числе из Печорского района, заработали более 4 млн рублей за один день, но при этом бизнесу приходится преодолевать неразрешимые пока трудности.

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«Есть очень много, скажем так, вопросов по земле. Они до сих пор не до конца решены. Очень хочется получать всестороннюю поддержку. Я глава КФХ, но я рассматриваю сельское хозяйство только в разрезе вместе с туризмом и развитием территории в целом. Я не ставлю основной акцент на производство продукции. Главная составляющая, я считаю, в том же проекте - это туризм, это вовлечение местных жителей в жизнь, сохранение культурных традиций и возрождение района», рассказал он, добавив, что у него есть множество идей, для реализации которых требуется помощь, в первую очередь, финансовая.

Круглый стол, состоявшийся в Печорах, дал старт целому ряду мероприятий, которые будут направлены на продвижение проекта «Моногород Печоры» и информирование всех заинтересованных в этом сторон.