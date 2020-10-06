ФСБ задержало в Смоленске и Пскове лиц, подозреваемых в госизмене

ЦОС ФСБ/ТАСС'

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали российского военнослужащего и его брата, которые передавали секретные сведения спецслужбам Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российской ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали в Смоленске и Пскове военнослужащего Вооруженных сил России и его брата, который на постоянной основе проживает на территории Эстонии. Сообщается, что они собирали и передавали эстонским спецслужбам информацию, являющуюся государственной тайной.

На данный момент оба заключены под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье за государственную измену. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.