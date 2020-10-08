13 школьников, которым стало плохо на линейке в Великих Луках, выписали из больницы

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Школьников, которым стало плохо на торжественной линейке в Великих Луках, выписали из больницы, сообщил областной Комитет по здравоохранению.

Инцидент, напомним, произошёл 5 октября во время торжественной линейки в школе №7. Точная причина инцидента так и не была названа.

В администрации Великих Лук заявили, что дети могли потерять сознание якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.

Сегодня в пресс-службе администрации сообщили, что решение о переводе обучающихся на амбулаторное лечение будет решен только после получения результатов всех анализов. Итоги широкого исследования крови будут в эту пятницу.