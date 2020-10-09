Анастасия Повторейко: «Порой последствия заболевания намного серьезнее самой болезни»

.

Врач-пульмонолог Анастасия Повторейко, возглавившая новую инфекционную больницу в Пскове, написала пост в Instagram-аккаунте лечебного учреждения.

В нем она обозначила неприятную тенденцию снижения страха перед коронавирусом. Она отметила, что горожане «начали привыкать жить с коронавирусом», начали терять бдительность и сознательность.

«Конечно, нельзя постоянно бояться, рано или поздно чувство страха притупляется и тут мы совершаем ошибку! Так как коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем и имеет высокую контагиозность заражение неизбежно», - отметила медик.

Она рассказал, что дальнейшее развитие болезни зависит от целого ряда факторов: напряжённости иммунитета, концентрации вирусных частиц, фоновых заболевании и т.д. Таким образом, развитие болезни у каждого пациента, спрогнозировать сразу не сможет никто.

«Кто-то болеет бессимптомно, кто-то крайне тяжело! Причем есть необъяснимые случаи крайне тяжелых клинических ситуации , которые не зависят ни от возраста, ни от сопутствующих заболевании », - отметила Анастасия Повторейко. По ее словам, через несколько лет, возможно, общество будет смотреть на эту проблему по-другому. Однако очень важно, как мы будем жить сейчас.

«К сожалению, порой последствия заболевания намного серьезнее самой болезни. Есть ситуации, когда вроде бы и острый процесс прошел достаточно легко, но последствия в виде формирования пневмофиброза настолько значимы, что пациент становится инвалидом по легочной патологии, уже хронической . Много ли таких пациентов? К сожалению, немало! И домашняя оксигенотерапия с помощью кислородного концентрата стала частым явлениям!», - рассказала медик.

Анастасия Повторейко напомнила псковичам о серьезности происходящего и призвала их беречь себя. «В Европе вновь вели масочный режим, в том числе на улице! Штрафы безумные! 400-1000€! Европейцы ценят свою жизнь, а мы?», - заключила она.