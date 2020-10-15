1 ноября в Пскове введут транспортные карты

Фото: Анастасия Тарасова

С 1 ноября в Пскове появятся транспортные карты вместо бумажных проездных запускается система транспортных карт, об рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщает Псковское агентство информации.

Транспортная карта будет магнитной и электронной. Её, как сейчас банковскую карту, нужно будет при входе в автобус приложить к валидатору у кондуктора, либо у водителя.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Транспортной картой можно будет пользоваться как проездным билетом или же как электронный кошелек. Положил на счет карты денег – и оплачиваешь. Баланс можно пополнить в отделении банка, банковских приложениях, банковских терминалах и банкоматах.

Фото: ПАИ

ВИДЫ ПРОЕЗДНЫХ

Проездных билетов будет два. Первый - стандартный, за 1 100 рублей с ограничением количества поездок до 100. Второй вариант– безлимитный абонемент за 2 тысячи рублей.

Для льготных категорий граждан будет доступная безлимитная транспортная карта. Ежемесячно за нее нужно будет платить 800 рублей.

Для пользования льготным проездным необходимо иметь с собой документ, подтверждающий, что вы имеете право на льготу.

Для студентов и школьников будут действовать отдельные транспортные карты с лимитом поездок.

В комитете сообщили, что сейчас выпущено порядка 5 тысяч транспортных карт – именно столько билетов в среднем покупают псковичи каждый месяц. Так что карт должно хватить на первую массовую закупку.

С 1 ноября подорожает проезд в автобусах Пскова. Однако, благодаря транспортной карте,можно будет сэкономить.