Публикуем прогноз погоды до конца октября в Псковской области

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Следующую неделю в Псковской области ожидается неустойчивая погода, ночью возможно понижение температуры до -3...-4Сº

Начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала «Комсомольской правде – Псков», что ночью в регионе ожидается от -3 до +2Сº. Дневные температуры – 0...+5, +1...+6Сº.

Осадки возможны в виде дождя и мокрого снега. Специалист отметила, что смешанные осадки на холодной подстилающей поверхности [ред. КП - почве] могут создавать скользкое покрытие, что может быть опасно для автомобилистов, которые не поменяли летнюю резину.

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Ожидается ветер различной интенсивности от слабого до умеренного, направления от юго-восточного до северо-западного.

Такой характер погоды сохранится на ближайшие 10-12 дней. Специалист отметила, что погода такого характера в этот календарный период для Псковской области нормальная.