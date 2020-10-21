Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 21 октября

Фото из архива КП

Сегодня, 21 октября, в Псковской области ситуация с коронавирусом стабильно удовлетворительная. Ежедневно порядка 100 человек заражается коронавирусом только в нашем регионе. Сегодня стало известно о новой смерти от инфекции.

Статистика по районам:

Псков – 2252

Великие Луки – 1361

Бежаницкий район - 93

Великолукский район – 254

Гдовский район – 101

Дедовичский район – 87

Дновский район - 114

Красногородский район – 61

Куньинский район – 60

Локнянский район - 25

Невельский район – 213

Новоржевский район – 34

Новосокольнический район – 164

Опочецкий район – 168

Островский район – 456

Палкинский район – 80

Печорский район – 127

Плюсский район – 161

Порховский район - 208

Псковский район – 536

Пустошкинский район – 35

Пушкиногорский район - 27

Пыталовский район – 33

Себежский район – 67

Струго-Красненский район – 57

Усвятский район – 31