Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 21 октября

Фото из архива КП
Сегодня, 21 октября, в Псковской области ситуация с коронавирусом стабильно удовлетворительная. Ежедневно порядка 100 человек заражается коронавирусом только в нашем регионе. Сегодня стало известно о новой смерти от инфекции.
Статистика по районам:
Псков – 2252
Великие Луки – 1361
Бежаницкий район - 93
Великолукский район – 254
Гдовский район – 101
Дедовичский район – 87
Дновский район - 114
Красногородский район – 61
Куньинский район – 60
Локнянский район - 25
Невельский район – 213
Новоржевский район – 34
Новосокольнический район – 164
Опочецкий район – 168
Островский район – 456
Палкинский район – 80
Печорский район – 127
Плюсский район – 161
Порховский район - 208
Псковский район – 536
Пустошкинский район – 35
Пушкиногорский район - 27
Пыталовский район – 33
Себежский район – 67
Струго-Красненский район – 57
Усвятский район – 31