Псковский дизайнер рассказала псковичам, как выбрать стильный зонтик

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня по всей России празднуется день разноцветного зонта. В связи с этим «Комсомольская правда - Псков» решила взять у псковского дизайнера комментарий о том, как правильно выбрать зонт в этом сезоне.

Мария Иванова в сфере моды и дизайна уже довольно давно. До начала пандемии у девушки даже была своя дизайн-студия по пошиву и изготовлению свадебных платьев с нуля.

Виды зонтов

В зависимости от того, как зонтик складывается, современные модели можно разделить на две группы: зонт-трость и компактное складное изделие. Дизайнер рассказала, что выбор изделия зависит от того, в каких условиях планируется использовать зонт.

– Для постоянного ношения в сумке, конечно, лучше складной зонт. С эстетической точки зрения я бы предпочла зонтик-трость. Но нужно понимать, что это не самая удобная вещь.

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Цвет зонтов

– Я бы посоветовала отдавать предпочтение базовым цветам. Однако, если девушка любит носить какие-то яркие насыщенные оттенки, то здесь имеет место быть яркий зонт. Для нее он будет базовым.

Мария рассказала, что, как и с гардеробом, дать какой-то универсальный совет тут нельзя. Даже не смотря на то, что по большой части у европейцев свой определенный типаж – все немного отличаются. В каждом человеке в большей или меньшей степени преобладают черты представителей каких-то других этнических групп, что по-разному расставляет акценты во внешности.

– На ком-то хорошо смотрится бежевый и пастельный, а другая девушка их надевает и полностью в них теряется. База у кого-то пастельная, черная, белая. У других – это яркие насыщенные цвета: желтый, синий, красный. Тут нужно смотреть на внешность, каждому идет своё. Если хочется какой-то универсальный зонт - можно обратить внимание на классический черный зонт.

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Если руки заняты

Людям, которым нужно освободить руки от зонта, девушка посоветовала обратить внимание на дождевики и анораки. Особенно такой совет будет актуален для мам с маленькими детьми.

– Это достаточно трендовая вещь. Они могут быть самых разных цветов: сейчас очень много красивых, стильных моделей, которые будут модно и актуально смотреться.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прозрачные зонты

Прозрачные зонты являются универсальными аксессуарами, которые не привязаны к какому-то определенному стилю и цвету. Однако, по мнению Марии, эти зонты скорее привилегия молодежи.

– Прозрачный зонт очень удобный, стильный и выглядит свежо. Особенно, когда он в форме купола. Полусфера хорошо защищает от непогоды и позволяет разглядеть окружающий мир.

Мужской зонт

По мнению эксперта, мужчине выбрать зонт достаточно просто. Они обычно предпочитают классический черный вариант. Такой зонт немаркий, комфортный и выглядят всегда актуально.

– Зная менталитет и культурные особенности, мужчины скорее выберут однотонный зонт, нежели с какой-то надписью или принтом, пусть даже довольно классическим.

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Зонт будущего - какой он?

– Предполагаю, что все будет склоняться в сторону дождевиков. Сейчас очень важен момент удобства и мобильности. Мы ведем активный образ жизни и чаще всего выходим из дома только с ключами и телефоном. Нести в руках еще одну вещь довольно неудобно.

Если углублять в нано-технологии – возможно, могут появиться зонты-сферы, которые будут защищать нас от дождя. Фантазировать можно бесконечно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Надежность и долговечность

По мнению экспертов Росскачества, самый лучший материал для купола зонта – сатин, эпонж и жаккард. Дополнительное тефлоновое покрытие поможет куполу зонта не промокать.

Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества отметила, что самый надежный зонт – зонт-трость с большим количеством спиц и устройством «антиветер». Специалист дала 5 советов, как правильно выбрать зонт и рассказала, как правильно его сушить.