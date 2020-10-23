Усы, лапы, хвост – вот мои документы: животные из псковского приюта ищут дом

Приближаются холода – время, когда каждому хочется сидеть дома в тепле и уюте. Но у бездомных животных нет такой возможности. В связи с этим работники приюта «Лесопилка» вместе с «Комсомольской правдой в Пскове» собрали ТОП-10 четвероногих, которые в этот холодный дождливый октябрь ещё не обрели дом.

Шоколадка

Шоколадке всего год. Доверие этой робкой девочки не получится завоевать с первого раза. Однако, если пообщаться с ней подольше, то она может проникнуться к вам симпатией и стать верным другом. Собака небольших размеров, кастрирована. По анализам – абсолютно здорова. Но есть предположение, что у неё может быть эпилепсия. Поэтому, вместе с кормом ей нужно принимать недорогое лекарство, чтобы избежать возможных приступов.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Шоколадка

Носик

Носику примерно 6 лет. Пес небольшого размера, кастрирован. Он парень общительный, любит гулять и играть. Но соседей-сородичей по жилплощади не потерпит, поэтому пристраивается единственной собакой в семью.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Носик

Леон

Леон - пес, который ориентирован на человека. Собака очень дружелюбная, здоровая, крепкая. Леон отлично подойдет на роль охранника жилища. Преданный и добрый, впишется в любую семью!

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Леон

Лера

Лере меньше года, но она уже смогла покорить всех сотрудников приюта. Девочка меньше среднего размера и скоро будет стерилизована. Собака очень ласковая, дружелюбная, преданная и любит делиться любовью с теми, кому она доверяет. Лера пристраивается только в квартиру, роль охранника не для нее, но вот стать другом она сможет.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Лера

Микки

Микки еще 6 месяцев. Он очень активный и жизнерадостный пёс, который иногда может похулиганить в силу возраста, но в меру. Микки радуется абсолютно всему, но больше всего он любит, когда ему уделяют внимание. Пес создан для дома и с радостью станет верным другом для активных людей и семей с детьми.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Микки

Белка

За свои 3-4 года жизни Белочка пережила много трудностей. Девочка потеряла одну лапку и стала немного недоверчива. Несмотря на это она остается энергичной и жизнерадостной. Любит гулять на поводке, играть, валяться на диване с человеком. Бельчонок ищет себе дом. Но, как отмечают в Зоозащитной организации, предпочтительно, чтобы не в будке.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Белка

Клеопатра

Маленькая Клёпа, всего около сорока сантиметров ростом, отдается только для домашнего содержания. У Клеопатры говорящее имя, она обожает быть в центре внимания. С другими животными дружит выборочно, поэтому наилучшим вариантом для неё будет стать единственной любимицей в доме. Игривая, активная, смелая - собака станет отличным компаньоном для прогулки. Клёпа уже стерилизована и привита, поэтому готова к знакомству.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Клеопатра

Катрин

Катрин - собака для души. Очень ориентированная на человека и готова дарить ему всю свою любовь и преданность. Для охраны Катрин не подходит, но безусловно сможет стать верным другом. Весёлая и прыгучая собака не даст заскучать и всегда поднимет настроение. Катрин примерно 1,5-2 года. Отдаётся в квартиру или в частный дом, но, предупреждают сотрудники приюта, без домашней птицы.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Катрин

Умка

Умка - ещё совсем крохотная девочка, ей всего 4 месяца. Она активно познает мир и проявляет своё любопытство. Кошка с радостью делится лаской и любовью с людьми. По достижению возраста сотрудники приюта обещают льготную стерилизацию.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Умка

Степан

Молодой кот Степан в поисках хозяев, которые будут уважать его личное пространство. Во время игры Стёпа может прикусить оппонента, но делает он это не со зла, а только когда заиграется. В остальном кот очень ласковый и нежный. Степан кастрирован, в лоток ходит без нареканий.

Фотография из группы «Зоозащиты» ВКонтакте Ӏ Степан

Эти и другие пушистые друзья с нетерпением ждут вас в приюте «Лесопилка» по адресу Псков, улица Новгородская 7. Работники приюта сообщают, что животные отдаются по договору.

Связаться с приютом и получить дополнительную информацию можно также по телефону +7 (911) 881-82-80 с 11 до 19 часов.