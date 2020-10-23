Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший социальный проект года» 2020 продлен до 1 ноября

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Организаторы регионального этапа Конкурса решили продлить срок приема конкурсных заявок для участия в Региональном этапе Конкурса – до 1 ноября 2020 года включительно. Подать заявку можно онлайн здесь: https://konkurs.sprgsu.ru/

Ключевые требования, предъявляемые к участникам Конкурса, - наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы, эффективная бизнес-модель и правильно заполненная заявка на официальном сайте Конкурса.

Основные номинации охватывают практически все сферы жизни - это дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации.

В этом году введены дополнительные 4 номинации для некоммерческого сектора, охватывающие реализацию проектов в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий.

Проекты, заявленные для участия в региональном этапе Конкурса, должны реализоваться на территории Псковской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе, направлены на решение или смягчение существующих социальных проблем, иметь финансово устойчивую бизнес-модель, демонстрировать социальный эффект и результативность – динамику целевых индикаторов и показателей. Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства

«Лучший социальный проект года» – реализуется с 2015 года и направлен на выявление лучших практик развития социальной сферы России через организацию предпринимательской деятельности и популяризацию нового направления развития экономики страны.

Одна из задач конкурса – обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.

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За 5 лет реализации конкурса участие в нем приняли более 3500 проектов из всех регионов России. Ежегодно количество участников увеличивается в 1,5 и 2 раза.

Конкурс реализуется Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития. Главными партнерами конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и другие.

Уполномоченным представителем конкурса в Псковской области и организатором регионального этапа является АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Телефоны для справок: 8-953-246-88-20, 911-361-02-82

Узнать больше о Конкурсе можно на официальном сайте «Лучшего социального проекта»