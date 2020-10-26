Почему псковичам без маски могут отказать в обслуживании в магазине

Фото из архива КП

Пскович Алексей Фролов на сайте губернатора Псковской области поднял вопрос о том, почему в магазинах отказывают в обслуживании без маски, угрожая вызовом полиции. На его вопрос ответил председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Алексей Фролов просил объяснить, на основании каких Указов или других нормативно-правовых актов вызвано подобное поведение продавцов.

Сам же он ссылался на данные в Статье 426 ГК РФ «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ ГК РФ Статья 426:

«Публичным договором признаётся договор, заключённый лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.)».

Андрей Михеев объяснил, что от 15 марта 2020 года в области действует указ губернатора о введении ряда ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В том числе и обязанность носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы в местах приобретения товаров, работ, услуг.

Организации и индивидуальные предприниматели, торгующие в розницу, обязаны не допускать граждан без них. А за нарушение предусмотрено наказание по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - штраф в размере 1 000 рублей.

Как сообщил Михеев, меры действуют серьезные, ведь Псковская область является территорией режима повышенной готовности. Кроме того, в Псковской области проводятся ежедневные рейды УМВД в целях мониторинга соблюдения установленных ограничений.

Сотрудники УМВД при обнаружении человека в общественном месте без наличия средств индивидуальной защиты (масок), имеют право выписать предупреждение. Во второй раз - оштрафовать.