Псковичка ушла от мужа-игромана и решилась на «Перезагрузку»

14 Май 11:08 2018-05-14T11:14:17+03:00

Юлия уверена, что бывший муж проиграл её семью. Но теперь он в прошлом. Фото: скриншот программы "Перезагрузка" сезон 18, выпуск 18. Выпуск от 13 мая.

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Ей всего 27 лет, а рассказов о проблемах, переживаниях, бессонных ночах с лихвой хватит на сотню таких же девушек из самых разных городов мира.

РОМАНТИК С ЦВЕТАМИ

Эта история начиналась, как водится, со знакомства. Добрый, искренний, открытый, внимательный романтик постучался к Юле в соцсетях. Стали переписываться. Он только-только окончил учебу, устроился на работу. С ним было комфортно и легко. А потому когда парень предложил встретиться, она ни на секунду не задумалась. Решено. Это будет их первое свидание.

- Все было прекрасно. Романтика как в сказке: цветы, шампанское, - вспоминает девушка.

Они поженились в 2011 году. А вскоре в их семье появились двое детей – сынишка и дочурка.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Юля настаивает: отношения стали портиться еще в период первой беременности. Муж не сдерживался на эмоции. Нередко кричал на нее. Обзывал самыми дурными словами. Переживания сказались на состоянии девушки, роды были преждевременными. А потом врачи диагностировали порок сердца у сына.

- В день, когда была операция у ребенка, муж решил, что ему важнее свадьба друга, - рассказывает Юлия Дмитриева. - У ребенка была полная остановка сердца. Он еще маленький, и я очень боялась его потерять.

После этого случая трещина в отношениях стала только разрастаться.

- В один из дней, когда муж был в рабочей командировке, я получила от него смс сообщение, что ему срочно нужны 200 тысяч рублей. Объяснил, что попал в ДТП. Разбил чужую машину, - вспоминает героиня. – Но когда он вернулся, в разговорах не сходились факты, и тогда он признался, что он игроман. За все время пока он играет, выигрыш составил около 200 тысяч рублей, а проиграл муж несколько миллионов.

Девушка пожаловалась, что устала жить в постоянной борьбе, забывая про себя. Фото: скриншот программы "Перезагрузка" сезон 18, выпуск 18. Выпуск от 13 мая.

КРЕДИТЫ, КРЕДИТЫ, КРЕДИТЫ

Тогда Юлия собралась подавать на развод. Но родители уговорили повременить. Мол, он изменится, все еще будет хорошо.

- Я дала ему второй шанс, но мы договорились, что все финансы будут у меня. Год он держался, - рассказывает псковичка. - Вся моя зарплата уходила на погашение долгов.

Но муж снова сорвался и опять начла играть. Просто скачал приложение на мобильный телефон и с него делал ставки на спортивные матчи.

- Он проигрывал каждый день по 50 по 100 тысяч рублей, - вспоминает то страшное время Юлия Дмитриева. - Он приезжал ночью, просил «помоги, я проигрался». Грозился выброситься с 8 этажа…

Она даже пошла однажды ему навстречу и взяла кредит в 500 тысяч рублей.

- Я взяла на себя обязательства по одному из кредитов, так как он пообещал мне помогать. Там вопрос стоял уже о коллекторах, и стоял вопрос, что могут прийти и разбираться с детьми.

РАЗВОД И НИКАКОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Семья распалась в 2017 году. Юля оставила детей на попечение мамы и переехала в Москву, чтобы работать и гасить долг перед банком.

Сейчас она уже выплатила основную часть денег, осталось немного. Но молодая женщина вынуждена себе во всем отказывать.

- Я не могу себе позволить на одежду и косметику больше 1000 рублей в месяц, - признается она.

При этом псковичка убеждена, что никакой любви к ней у бывшего мужа и не было, все пять лет брака он только и делал, что обманывал ее. Именно поэтому Юле сейчас не нужны никакие отношения с другим человеком. На личной жизни она поставила жирный крест.

Увидев себя в зеркале, Юлия не поверила глазам. Фото: скриншот программы "Перезагрузка" сезон 18, выпуск 18. Выпуск от 13 мая.

ТЕЛЕПРОЕКТ НА ТНТ

Но где-то в глубине души ей, конечно же, хочется быть счастливой.

- Я хочу начать снова себя любить, чтобы дети снова видели, что мама счастливая, чтобы забыли, что я когда-то плакала, - именно так объяснила псковичка свое решение об участии в телепроекте на канале ТНТ «Перезагрузка».

Психолог, стоматолог, косметолог, стилист, визажист, парикмахер – огромная команда работала над созданием нового образа для Юли. Ей увеличили и подтянула грудь, сделали коррекцию лица, выровняли и отбелили зубы. А еще подарили комплекты новой стильной одежды. Получилась совершенно иная Юлия Дмитриева, кардинально отличающаяся от той серой мышки, которой она пришла на проект.

- Я буду себя любить, баловать, - пообещала она авторам программы. - В моей душе сейчас весна, я живу и радуюсь.

Мама, сестра, подруга и дети, приехавшие в студию, в один голос назвали Юлю красавицей.

- Ты – Золушка, - добавила маленькая дочка.