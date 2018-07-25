Вода забирает жизни: С начала года на псковских водоемах погибли восемь человек

25 Июль 09:53 2018-08-01T14:52:43+03:00

Спасатели рассказали, из-за чего чаще всего гибнут псковичи и как действовать, если кто-то тонет

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В Псковской области в этом году лето выдалось жарким. Некоторые открыли купальный сезон уже в середине мае. Тогда погода била все рекорды. В июне стало чуть прохладнее, но в целом любителям отдыха у воды было комфортно. Потому то жители региона массово потянулись к речкам и озерам. Но, к сожалению, некоторые забывали, что такой отдых может стать опасным и для здоровья, и для жизни.

ВДРУГ ПРОПАЛ ДРУГ

Этим летом произошло уже несколько случаев, когда отдых на природе закончился трагедией. В июне водоемы Псковской области забрали три жизни. В июле еще один мужчина утонул в озере.

Нередко причиной таких происшествий становится алкоголь. Долгожданные выходные. На улице жара. Большая компания собирается на берегу реки или озера. Такой отдых, конечно, не обходится без ароматного шашлыка. А для развлечения молодежь покупает алкоголь. Кажется, все идеально. Однако утром товарищи замечают, что кого-то из компании не хватает.

Подобный несчастный случай произошел в середине июня. Несколько мужчин отдыхали на берегу реки Череха. Уже поздно вечером один из товарищей отлучился. Его друзья продолжали пить спиртное, а после и вовсе легли спать. К утру мужчина так и не вернулся к друзьям. Товарищи обратились к сотрудникам полиции. В этот же день водолазы в реке нашли его тело. По предварительной версии следствия, пскович упал в реку, но выбраться из воды так и не смог, был пьян.

Спустя неделю водолазы вновь искали пропавшего около водоема человека. На этот раз несчастный случай произошел в озере Карасинец Струго-Красненского района. Там утонул 63-летний мужчина.

В конце месяца еще одна трагедия. В озере Боровинка Куньинского района утонул молодой человек. Причины гибели 25-летнего парня выясняют следователи.

За июль сотрудники МЧС зарегистрировали только одно происшествие на воде. В озере Ужо погиб 79-летний житель деревни Шемякино Великолукского района.

- Всего с начала текущего года зафиксировано восемь несчастных случаев на воде, - отметила инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.

СПАСТИ ЖИЗНЬ

Опасные ситуации требует быстрой реакции. Как поступить свидетелю несчастного случая? Некоторые при виде тонущего человека хватаются за телефон и звонят в экстренные службы, другие бросаются в воду и пытаются помочь пострадавшему.

Каждая ситуация имеет две стороны медали. Позвонил? Хорошо. Но как скоро доберется помощь, если дорога каждая минута. Бросился в воду. Но иногда спасатели гибнут вместе с тем, кто тонет.

Вот почему важно знать правила поведения в таких ситуациях.

- К пострадавшему нужно приблизиться сзади и захватить тонущего таким образом, чтобы он не смог в вас вцепиться. Наиболее эффективный метод — схватить утопающего сзади за волосы, если длина позволяет это сделать. Так вы сможете удержать его голову над водой, - рассказала Екатерина Суворова.

А что делать, если тонущий человек все-таки вцепился в вас? Ведь он в состоянии паники не может контролировать свои действия. В таком случае советуют нырять под воду вместе с пострадавшим и довериться инстинктам. Тонущий человек, которому вы пришли на помощь, почувствует опасность и разожмет руки.

Спасти жизнь можно не только утопающему, но и себе. Для этого достаточно соблюдать простые меры предосторожности.

Во-первых, не стоит купаться в тех местах, где установлены запрещающие знаки. Не нужно заплывать далеко. А также лучше воздержаться от купания в незнакомых водоемах. Во-вторых, о шалостях на воде лучше забыть. При купании многие любят подшутить над другом, схватив его за ногу, например, а ведь это может плачевно закончиться. В-третьих, не нужно забывать о спасательных жилетах. Без них нельзя плавать на лодках и катамаранах.

Еще один важный момент — нужно учитывать состояние своего здоровья. Ведь людям с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями нельзя резко менять температуру. А многие из нас полежат под обжигающими лучами солнца несколько часов, а потом прыгают в прохладную воду. Это может стать причиной остановкой дыхания или резкого спазма сосудов сердца.