В Пскове чествуют сотрудников органов следствия
День сотрудников органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля. В этот день в Следственном управлении СК России по Псковской области прошла торжественная встреча работников ведомства. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», ее участниками стали ветераны службы, воспитанники Детской деревни SOS – Псков и журналисты, тесно сотрудничающие со следователями. В числе гостей были и ветераны органов следствия, первые руководители СУ СК РФ в области, - Михаил Дьяков и Геннадий Подзноев.
- В этот профессиональный праздник хотелось бы пожелать сохранить славные традиции нашего ведомства, - отметил Андрей Токарев, исполняющий обязанности руководителя в настоящее время. – Сберечь специалистов, несущих службу на благо государства и граждан, которых мы защищаем.
- С первого дня формирования Следственного управления Следственного комитета существовал основной принцип – работать так, чтобы при встрече не переходить на другую сторону улицы. Эти люди способны в любой момент подставить плечо, - охарактеризовал своих коллег Михаил Дьяков.
- Я очень рад, что мы не ошиблись, когда формировали команду, - добавил Геннадий Подзноев.
В рамках торжественной встречи следователи вручили благодарственные письма и воспитанникам из Детской деревни SOS. Ребята рисовали памятки для таких же мальчишек и девчонок. Из рук руководителя ведомства свои награды получили Владислав Шепельков, Константин Иванов, Евгения и Елена Суворовы, Анастасия Семенова.
Отметили и представителей СМИ. Благодарности за сотрудничество в освещении работы следователей получили редакции «Комсомольской правды – Псков» и «Курьер. Псков – Великие Луки».