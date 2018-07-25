2018-08-01T14:52:43+03:00
Общество

В Пскове чествуют сотрудников органов следствия

В честь профессионального праздника отличившимся работникам Следственного управления Следственного комитета РФ в регионе вручили благодарственные письма и грамоты
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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День сотрудников органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля.День сотрудников органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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День сотрудников органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля. В этот день в Следственном управлении СК России по Псковской области прошла торжественная встреча работников ведомства. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», ее участниками стали ветераны службы, воспитанники Детской деревни SOS – Псков и журналисты, тесно сотрудничающие со следователями. В числе гостей были и ветераны органов следствия, первые руководители СУ СК РФ в области, - Михаил Дьяков и Геннадий Подзноев.

- В этот профессиональный праздник хотелось бы пожелать сохранить славные традиции нашего ведомства, - отметил Андрей Токарев, исполняющий обязанности руководителя в настоящее время. – Сберечь специалистов, несущих службу на благо государства и граждан, которых мы защищаем.

- С первого дня формирования Следственного управления Следственного комитета существовал основной принцип – работать так, чтобы при встрече не переходить на другую сторону улицы. Эти люди способны в любой момент подставить плечо, - охарактеризовал своих коллег Михаил Дьяков.

- Я очень рад, что мы не ошиблись, когда формировали команду, - добавил Геннадий Подзноев.

В рамках торжественной встречи следователи вручили благодарственные письма и воспитанникам из Детской деревни SOS. Ребята рисовали памятки для таких же мальчишек и девчонок. Из рук руководителя ведомства свои награды получили Владислав Шепельков, Константин Иванов, Евгения и Елена Суворовы, Анастасия Семенова.

Отметили и представителей СМИ. Благодарности за сотрудничество в освещении работы следователей получили редакции «Комсомольской правды – Псков» и «Курьер. Псков – Великие Луки».

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