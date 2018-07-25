День посёлка Бежаницы 2018 отметят 5 августа
Жители Бежаницкого района 5 августа отметят день рождения районного центра. Опубликована программа празднования Дня посёлка Бежаницы 2018.
В центре поселка откроются самые разнообразные площадки, где все жители и гости Бежаниц смогут найти что-то по душе, открыть для себя много нового и интересного и провести время с пользой.
Любителей литературы явно привлечет площадка «Литературный бульвар». Те, кто любит интересные сувениры, отправятся в «Аллею мастеров», где откроется выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Экоплощадку организует визитная карточка района - Полистовский заповедник. А «Почта России» откроет площадку с беспроигрышной лотереей.
Жители Бежаниц смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению текстильной куклы, по росписи фигурок из гипса.
Для детей тоже будет много развлечений. На празднике будут работать аниматоры с интерактивной программой, а в «Салоне красоты для принцесс и принцев» ребятишкам сделают красивые прически и временные татуировки.
Эти праздничные площадки откроются в 11 часов и будут работать до самого вечера. Но только этим праздник не закончится. Что еще ожидает жителей и гостей поселка Бежаницы?
12.00 - Торжественная часть
Летняя эстрада
13.00 - Первенство Псковской области по футболу «Штурм» п. Бежаницы - «КПРФ» г. Великие Луки
Стадион
14.30 - Концертная программа Ангелины Василевской и Ивана Фадина с участием победителей открытого фестиваля «Мы ищем таланты»
Летняя эстрада
16.30 - Фестиваль красок Холли. Пенная вечеринка.
Танцевальная площадка
20.00 - Концертная программа фолкансамбля «Разносолы» г. Псков
Летняя эстрада
22.30 - Дискотека
Танцевальная площадка
КСТАТИ
В 2018 году Бежаницам исполняется 437 лет.
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