Посадят цветы и поставят лавочки: В Великих Луках началось благоустройство сквера на улице Гагарина

25 Июль 10:33 2018-08-01T14:52:43+03:00

Работы в сквере закончатся к 1 сентября 2018 года. Фото: Всеволод Козловский.

Горожане сами выбрали это объект для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда»

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К началу нового учебного года 2018/2019 в Великих Луках откроют не только школу № 6, но и сквер на улице Гагарина. Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Псковского регионального парламента Всеволод Козловский.

Работы на объекте ведутся в рамках программы «Комфортная городская среда». В 2017 году Всеволод Козловский предложил великолучанам самим решить, нужно ли реконструировать сквер или нет, и устроил опрос на своей странице. Больше тысячи человек выбрали вариант «да».

В конце июля начались работы по благоустройству. В парке нужно поставить лавочки, урны, сделать освещение, посадить цветы и вымостить дорожки брусчаткой.

В сквере поставят лавочки, разобьют клумбы и вымостят брусчаткой дорожки. Фото: Всеволод Козловский.

- Окончание работ и открытие сквера запланировано на 1 сентября и будет совпадать с открытием обновленной школы № 6, - сообщил Всеволод Козловский.

Кроме того, идёт благоустройство дворов на Октябрьском проспекте 30/14 и Карла Либкнехта, 12А. Об этом горожане простили депутатов ещё в 2016 году.

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Депутат Всеволод Козловский умело работает с соцсетями, чтобы привлечь горожан к благоустройству города. Например, в начале 2018 года в городе обновили каток. Сделать это удалось благодаря слаженности великолучан в голосовании.