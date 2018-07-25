2018-08-01T14:52:43+03:00
Общество

Праздник от мамы десятерых детей: Участница «Миссис Псков 2018» Наталья Ларионова подарила поход в кафе многодетной семье

В семье Фёдоровых трое детей с особенностями развития, для которых устроят представление в одной их кафе Пскова
Александра ХРУСТАЛЕВА@KP_PSKOV
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Наталья ларионова и её большая семья. Фото: Александр Бабкин.Наталья ларионова и её большая семья. Фото: Александр Бабкин.
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У Натальи Ларионовой большое сердце и широкая душа. Об этой женщине из Опочки псковичи узнали весной 2018 года, когда она пришла на кастинг проекта «Миссис Псков – 2018». Её главная изюминка – большая семья. У Натальи десять детей, которых она обожает. На конкурс пришла, чтобы показать, что можно быть мамой и при этом оставаться привлекательной женщиной, даже если на тебе сельский дом и большое хозяйство.

Всю свою материнскую любовь и ласку она дарит своим детям, учит защищать друг друга, быть опорой вы трудную минуту. Учит не только словом, но и делом.

В финале конкурса красоты Наталья получила много подарков. На сцене тогда стояло облако из цветов и красивых пакетиков. Разобрав эти богатства, красавица решила, что ей этого хватит с лихвой и надо поделиться с теми, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Конкурсантка с желанием помочь нуждающейся семье обратилась в псковский Детский фонд и передала сертификат номиналом в пять тысяч рублей. Там несказанно обрадовались такой находке и тут же нашли подходящих кандидатов.

Теперь в кафе отправится семья Федоровых, в которой растут три ребенка с особенностями развития. В заведении для псковской многодетной семьи подготовят праздник, во время которого детей развлекут аниматоры, а потом семью угостят вкусным тортом.

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